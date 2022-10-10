Евросоюз осудил ракетные удары РФ по украинским городам и заявил, что не оставит Украину без военной поддержки
Евросоюз осуждает ракетные удары РФ по украинским городам и не оставит Киев без военной поддержки, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей Киева и других городов Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я строго их осуждаю. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка ЕС уже в пути", - написал он в Twitter.
Как писала "Страна", в Минобороны РФ заявили о поражении всех назначенных целей в Украине и показали видео пуска ракет.
Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
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