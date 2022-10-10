Восьмой пакет санкций против РФ позволит ЕС наказывать людей и организации из третьих стран, которые способствуют обходу ограничительных мер Евросоюза.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, им могут заморозить активы на территории Европы, а также запретить въезд.

Меры могут касаться тех, кто импортирует запрещенные российские товары в ЕС, скрывая их подлинное происхождение, либо же экспортирует запрещенные товары в Россию.

Это также потенциально может позволить налагать санкции на европейских граждан, которые помогают другим уклоняться от ограничений. То есть людям и компаниям, которые находятся в ЕС, может быть трудно вести бизнес с подсанкционным юридическим или физическим лицом.

Напомним, что 6 октября в ЕС утвердили восьмой пакет санкций в отношении РФ из-за вторжения в Украину.

В частности, вводят новые запреты на импорт в ЕС определенных товаров из РФ на 7 миллиардов евро для ограничения доходов Кремля - готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий не из золота.

Введены ограничения на экспорт, которые должны лишить Москву ключевых технологий, товаров и оборудования для военно-промышленного комплекса.

Пакет также закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.