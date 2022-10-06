Под санкциями оказалась Чичерина. Фото: СтарХит

Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России в рамках восьмого пакета санкций.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Под санкции попали еще 30 физических и семь юридических лиц, в том числе нелегитимные российские прокси-власти на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и другие российские лица, которые организовали и содействовали фиктивным референдумам в этих четырех оккупированных областях Украины", - сказано в пресс-релизе.

В список попали:

  • певица Юлия Чичерина,
  • певец Николай Расторгуев,
  • певец Олег Газманов,
  • философ Александр Дугин,
  • глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Из юрлиц под ограничения попали:

  • АО "Гознак",
  • корпорация "Иркут",
  • московский машиностроительный завод "Авангард",
  • завод им. Дегтярёва,
  • МКБ "Факел",
  • Центральная избирательная комиссия.

Ранее "Страна" сообщала, что совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет санкций вводит новые запреты на импорт в ЕС определенных товаров из РФ на 7 миллиардов евро для ограничения доходов Кремля. Введены ограничения на экспорт, которые должны лишить Москву ключевых технологий, товаров и оборудования для военно-промышленного комплекса. Мы подробно рассказывали об этом списке ограничений.

Также мы писали, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, разрабатывают новое предложение по "коридору цен на газ" в ЕС.

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