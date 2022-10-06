ЕС ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из РФ. В списке Газманов, Чичерина и Расторгуев
Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России в рамках восьмого пакета санкций.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
"Под санкции попали еще 30 физических и семь юридических лиц, в том числе нелегитимные российские прокси-власти на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и другие российские лица, которые организовали и содействовали фиктивным референдумам в этих четырех оккупированных областях Украины", - сказано в пресс-релизе.
В список попали:
- певица Юлия Чичерина,
- певец Николай Расторгуев,
- певец Олег Газманов,
- философ Александр Дугин,
- глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Из юрлиц под ограничения попали:
- АО "Гознак",
- корпорация "Иркут",
- московский машиностроительный завод "Авангард",
- завод им. Дегтярёва,
- МКБ "Факел",
- Центральная избирательная комиссия.
Ранее "Страна" сообщала, что совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет санкций вводит новые запреты на импорт в ЕС определенных товаров из РФ на 7 миллиардов евро для ограничения доходов Кремля. Введены ограничения на экспорт, которые должны лишить Москву ключевых технологий, товаров и оборудования для военно-промышленного комплекса. Мы подробно рассказывали об этом списке ограничений.
Также мы писали, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, разрабатывают новое предложение по "коридору цен на газ" в ЕС.