Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России в рамках восьмого пакета санкций.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Под санкции попали еще 30 физических и семь юридических лиц, в том числе нелегитимные российские прокси-власти на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и другие российские лица, которые организовали и содействовали фиктивным референдумам в этих четырех оккупированных областях Украины", - сказано в пресс-релизе.

В список попали:

певица Юлия Чичерина,

певец Николай Расторгуев,

певец Олег Газманов,

философ Александр Дугин,

глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Из юрлиц под ограничения попали:

АО "Гознак",

корпорация "Иркут",

московский машиностроительный завод "Авангард",

завод им. Дегтярёва,

МКБ "Факел",

Центральная избирательная комиссия.

Ранее "Страна" сообщала, что совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет санкций вводит новые запреты на импорт в ЕС определенных товаров из РФ на 7 миллиардов евро для ограничения доходов Кремля. Введены ограничения на экспорт, которые должны лишить Москву ключевых технологий, товаров и оборудования для военно-промышленного комплекса. Мы подробно рассказывали об этом списке ограничений.

Также мы писали, что страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, разрабатывают новое предложение по "коридору цен на газ" в ЕС.