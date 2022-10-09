Евросоюзу становится все сложнее вводить санкции против России. Основные причины этого - "усталость от войны и внутренние проблемы".

Такое заявление в интервью изданию The Telegraph сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Становится все труднее и труднее вводить санкции, и осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема", - сообщила Каллас.

Она добавила, что Брюсселю все труднее сохранять единую позицию в этом вопросе.

Тем не менее, она полагает, что нужно продолжать санкционное давление на Россию, чтобы Москва не решила захватывать на другие страны.

"После Украины он (Владимир Путин - Ред.) положил глаз на Молдову. Он нацелился на Грузию, он нацелился на страны Балтии. Он этого, собственно, и не скрывал. Единственный способ остановить это — помочь Украине выиграть эту войну", - заявила Каллас.

Напомним, 6 октября Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России. Как сообщила Еврокомиссия, санкции были введены в том числе как ответ на российские "референдумы", мобилизацию и ядерные угрозы. "Страна" подробно писала, что вошло в новый пакет санкций против РФ.

Также мы сообщали, что Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц из России в рамках восьмого пакета санкций.