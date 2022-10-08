В Берлине в субботу сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) собрались под зданием Бундестага в Берлине на протест против высоких цен и с призывами снять санкции против России.

По оценкам полиции, в акции участвовало 8 000 человек.

Участники принесли плакаты "В первую очередь - наша страна", «я хочу русские нефть и газ".

Участники акции требовали прекратить поставку оружия Украине и выступали за мирные переговоры для прекращения войны в Украине.

В своих выступлениях один из лидеров AfD обвинил правительство Германии в "войне против собственного народа" из-за негативного влияния антироссийских санкций и призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.

Ранее в Праге десятки тысяч чехов вышли на митинг, требуя отставки правительства и снижения цен на газ.

Также на акции протеста в Париже тысячи человек потребовали отставки Макрона и выхода Франции из ЕС и НАТО.