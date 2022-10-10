Минобороны России официально подтвердило массированные ракетные удары по Украине.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - утверждается в заявлении минобороны РФ.

Также ведомство опубликовало видео запуска ракет для ударов по Украине.

Ранее выступил и президент РФ Владимир Путин, который обвинил Украину в "терроризме", заявил, что было уже три "теракта против Курской АЭС" и попытки подорвать "Турецкий поток", поэтому был "нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи".

По его словам, сегодняшний обстрел - это ответ на "угрозы, создаваемые Российской Федерации". И заявил, что в случае новых "терактов", будут аналогичные удары.

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