В результате массированных ракетных обстрелов РФ по объектам критической инфраструктуры столицы и области, применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в телеграм-канале.

По его словам, частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Киевводоканал работает в центре столицы для ликвидации повреждений водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.

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Также "Страна" писала, что в Киевской области зафиксированы прилеты в трех районах, удары наносились по критической инфраструктуре.

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