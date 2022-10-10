Взрывы повредили крышу и окна центрального жд-вокзала в Киеве, сообщает "Укрзализныця".

При этом высадка и посадка производится в штатном режиме через западный и восточный подземные переходы, которые используются как укрытия.

"Включаем железные нервы и продолжаем движение", - пишет пресс-служба ведомства.

Как писала "Страна", в результате обстрела Шевченковского района Киева погибли 8 человек, более 20 ранены.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал не ехать в центр и из пригородов в Киев сегодня.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.