Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что кроме Шевченковского района от ракетных атак пострадал Соломенский район столицы.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Центральные улицы столицы перекрыты. Мэр призвал находиться в укрытиях и не ехать сегодня в столицу.

Напомним, утром 10 октября российская армия наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В столице воздушная тревога продолжается уже четвертый час.

Сообщалось, что утром по Киеву попадания были в нескольких местах. Есть раненые и погибшие.

Также мы писали, что в Киеве остановили красную ветку метро. Все подземки работают как укрытия.

Кроме того, сообщалось, что взрывы в центре Киева попали в прямой эфир ВВС и прервали его.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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