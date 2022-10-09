В воскресенье вечером, 9 октября, в турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв, в результате чего возник пожар.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

Взрыв произошел в районе Кадыкёй на азиатском побережье Стамбула. Огонь перекинулся на несколько зданий, спасатели продолжают свою работу.

В турецкой столице сообщили, что произошел взрыв газа. Кроме того, агентство Anadolu рассказало об одном пострадавшем в результате ЧП.

Ранее мы писали, что в американском штате Луизиана произошел взрыв газопровода на озере Лери. На месте начался большой пожар.

Также "Страна" рассказывала, что в конце сентября в Париже загорелся самый крупный в мире и старейший оптовый рынок Франции.

А сегодня на острове Пасхи возник природный пожар, из-за которого обгорели моаи - знаменитые каменные статуи исполинов. Некоторые из них уже не удастся восстановить. Кроме того, на острове сгорело примерно 60 гектаров растительности.

Больше всего пострадала территория вокруг вулкана Рано Рараку, из тела которого древние рапануйцы вырубали глыбы для моаи.