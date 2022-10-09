На острове Пасхи из-за пожара обгорели моаи - знаменитые каменные статуи исполинов. Некоторые из них уже не удастся восстановить.

Об этом сообщает Euronews.

Это был природный пожар, в результате которого на острове сгорело примерно 60 гектаров растительности.

Больше всего пострадала территория вокруг вулкана Рано Рараку, из тела которого древние рапануйцы вырубали глыбы для моаи.

Эта местность внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего на острове Пасхи установлена примерно тысяча моаи. Их вырубили из камня в 1400-1650 годах. Большинство истуканов достигают в высоту четырех метров, самый большой — десяти, и при этом весит 74 тонны.

Считается, каждый истукан олицетворял дух конкретного предка рапануйцев. Также есть версия, что каменных исполинов расставляли по всему острову, чтобы повысить плодородность земли.

Одна из статуй хранится в Британском музее в Лондоне.

Остров Пасхи находится в 3500 км от побережья Чили. Он зависит от туризма и вновь открылся всего три месяца назад после закрытия во время пандемии Covid-19. В настоящее время объект снова закрыт, пока команда ученых изучает степень ущерба.

Ранее мы рассказывали, что в Чехии раскопали остатки огромного сооружения, которому 7000 лет. Оно древнее Стоунхенджа и египетских пирамид.