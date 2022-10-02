При раскопках неподалеку от Праги археологи обнаружили остатки сооружения каменного века, которое старше Стоунхенджа и даже египетских пирамид.

Об этом сообщает журнал LiveScience.

Загадочный комплекс возле столицы Чехии построили почти 7 000 лет назад, в эпоху позднего неолита или нового каменного века.

Это одно из "старейших свидетельств архитектуры" в Европе.

Эксперты предполагают, что в здании собирались местные фермеры, но наверняка пока не знают.

Раскопанная круглая фигура большая - около 55 метров в ширину и высотой с Пизанскую башню (порядка 57 м).

В ходе раскопок ученые нашли фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия в засыпке канавы. Кроме того, им удалось разглядеть внутреннюю и внешнюю структуру объекта.

Углеродный анализ органических остатков из раскопок здания поможет ученым точно определить дату постройки сооружения и, возможно, связать его с неолитическим поселением, чьи следы обнаружили поблизости.

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