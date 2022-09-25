В городе Чортков Тернопольской области спасатели из государственного пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание гнезда аиста на электроопоре.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба пожарно-спасательного отряда.

"18 сентября в 14 час. 05 мин. поступило сообщение о том, что в г. Чортков по ул. Стефаника горит гнездо аиста на электроопоре. На место происшествия было направлено первое отделение в составе 4 человек на автомобиле АЦ-4-60(530905)515М. Причина пожара устанавливается Пожар ликвидирован первым отделением дежурного караула Главного управления", - говорится в сообщении.

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Также "Страна" рассказывала, как еще до полномасштабной войны в декабре 2021 года спасатели отогрели аиста, который не смог улететь на юг и замерзал на рынке в Черниговской области.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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