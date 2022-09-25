В Париже загорелся самый крупный в мире и старейший во Франции оптовый рынок продуктов "Рюнжи".

Представители пожарной службы столицы Франции сообщили, что возгорание произошло в одном из складских помещений. Пожар очень серьезный, черный дым закрыл практически все небо над французской столицей. Представители экстренных служб призывают жильцов близлежащих домов не покидать жилища и не препятствовать проезду пожарных.

Рынок расположен рядом с парижским аэропортом Орли, поэтому пожар может сказаться и на графике авиаперелетов.

"Рюнжи" представляет собой настоящий город, где работает более 12 тысяч человек. Его склады заполнены фруктами и овощами, морепродуктами, мясом, молочными продуктами, а также цветами со всего мира.

Ранее "Страна" публиковала видео, как на прошлой неделе в Китае за считанные минуты полностью сгорел 200-метровый небоскреб. Пожар произошел в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша. СМИ сообщают, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов.

Вскоре после этого в Китае вспыхнул еще один огромный пожар. Грузовик, который вез силиконовое масло, столкнулся с другой машиной.