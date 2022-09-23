В Мариуполе произошел пожар в школе №45 из-за детонации снаряда.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

По информации горсовета, есть раненые дети.

"Мариуполь... (пожар) в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно. Россия продолжает убивать наших детей. Такое "качество" разминирования, потому что им безразлична безопасность мариупольцев. Они не считают их за людей",- говорится в сообщении.

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