В китайской провинции Аньхое на мосту случилась авария, там грузовик, который вез силиконовое масло, столкнулся с другой машиной. В результате вспыхнул огромный пожар.

Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

На кадрах видно, как красно-черное пламя вместе с огромными клубами дыма поднимаются до самого неба.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Ранее мы писали, что в США взорвался газопровод на озере Лери. На месте начался большой пожар.

Также публиковали видео мощного пожара на Львовском автобусном заводе. Там горели фасад и кровля одного из зданий предприятия. На месте было много пожарных машин.

Кроме того, рассказывали, что в Сочи в августе возник масштабный пожар. Загорелись гаражи возле аэропорта.

Также сообщали, как летом в Московской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Горел цех лакокрасочных изделий. За час площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратов. Спасатели долго не могли потушить пожар. Сложность была в том, что на предприятии находились10 емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, которые периодически взрывались.