В Сочи с самого раннего утра - масштабный пожар вблизи аэропорта, огонь видно издали. Об этом сообщают местные паблики.

Пожар "около аэропорта Сочи в районе улиц Взлётная и Ромашек". В МЧС говорят, что горели гаражи. Об отмене рейсов в международном аэропорту Сочи сегодня утром не говорилось.

Напомним, утром в субботу, 20 августа, у штаба Черноморского флота в Севастополе прозвучал взрыв. Местные паблики также опубликовали видео, на котором виден столб дыма.

Позже выяснилось, что в направлении штаба Черноморского флота в Севастополе летел беспилотник, который по словам "губернатора" Севастополя, был сбит.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ВСУ вывели из строя более половины всех боевых самолетов Черноморского флота России.

Ранее CNN сообщили, почему замедлился темп наступления армии России в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".