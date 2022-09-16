В Китае за 20 минут полностью сгорел небоскреб высотой более 200 метров. Пожар произошел в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша.

СМИ сообщают, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв может исчисляться в несколько сотен человек.

А вот кадры изнутри сгоревшего небоскрёба в Китае.

Отметим, что Чанша - столица провинции Хунань, там проживают около 10 миллионов человек.

Напомним, недавно мы публиковали видео огромного пожара в США после взрыва газопровод на озере Лери.