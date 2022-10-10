В понедельник, 10 октября, в Киеве сообщают о взрывах

Жители столичного Печерска сообщили о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже" - сообщили в телеграм канале мэра Виталия Кличко.

В телеграм-каналах публикуют фото с дымом, который поднимается предположительно на месте прилета в Киеве.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.