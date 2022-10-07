Командующий Наев сообщил, когда может начаться новое наступления армии России на Киев
Повторное наступление на Киев возможно через 2-3 месяца.
Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев в комментарии "1+1".
"Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, им необходимо 2-3 месяца", – сказал военный.
Напомним, в конце марта - начале апреле произошел отход российских войск из Киевской и Черниговской областей.
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