В воскресенье, 9 октября, в Киевской области очевидцы сообщили о звуках взрывов. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что взрывы, которые слышали киевляне, являются запланированным подрывом боеприпасов в Бучанском районе.

Об этом Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

"Звук взрыва, который могли слышать киевляне до объявления воздушной тревоги - это плановое разминирование саперами ГСЧС территории в Бучанском районе", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что с момента начала работ в области обезврежено более 70 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, в ГСЧС назвали Украину самой заминированной страной мира. Все разминирование займет десятилетие.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.