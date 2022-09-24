В Киев свезли собак, активно участвующих в боевых действиях и разминировании и уже успевших отличиться в своей работе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Собак провели по красной дорожке и наградили вкусными подарками. Разумеется, не обошлось и без легендарного джек-рассел-терьера Патрона, который уже, как шутит его хозяин, понемногу привыкает к красным дорожкам.

Среди звезд вечера были овчарка Алмаз, участвующая в разминировании Киевской области, и лабрадор Айра, которая занимается на Донбассе многопрофильной деятельностью - ищет мины, дежурит на блокпосту, выявляет диверсионные группы.

Напомним, что ранее "Укрпочта" выпустила новую марку "Пес Патрон". С самого утра в день старта продаж за ней выстроилась очередь у главпочтамта.

Между тем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.