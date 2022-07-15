Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции - Орден Почетного легиона.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Церемония вручения награды прошла 14 июля во французском посольстве в Киеве.

По словам мэра столицы, рыцарский орден, полученный Линой Костенко, поэтесса посвятила украинским военным.

Лина Костенко заявила, что награда стала для нее неожиданностью. Она сказала, что для нее это большая честь, так как она принадлежит к всемирно неизвестной литературе.

"В тяжелое время мы здесь собрались, но по очень хорошему случаю, потому что получить Орден Почетного легиона - это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такое отличие. Я действительно люблю Францию. У меня есть и стихи о Франции", - сказала поэтесса.

Орден Почётного легиона – это высшая гражданская награда Франции, которой награждают также за военные заслуги. Ее присуждает президент страны.

Ранее мы писали, что в Украине хотят выдвинуть кандидатуру поэтессы и писательницы Лины Костенко на получение Нобелевской премии по литературе в 2022 году.

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