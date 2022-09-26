Сегодня, 26 сентября, на территории Вышгородского района Киевской области запланированы учения саперов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В связи с этим возможны звуки взрывов. Местные власти просят жителей региона сохранять спокойствие.

Как писала "Страна", в начале сентября в Киевской области проводили работы по разминированию.

Также мы писали, что ГСЧС назвали Украину самой заминированной страной мира. По оценкам ведомства, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях морей работы могут затянуться на десятилетие.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве наградили военных собак, помогающих защищать Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.