В Киевской области планируют уже до 10 октября открыть дополнительный временный переезд через реку Ирпень, чтобы облегчить автомобильное сообщение между Киевом, Бучей и Гостомелем.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

Переправу построят возле моста, который был разрушен в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин (так называемая Варшавская трасса).

Сейчас там уже есть переезд, но он не справляется с потоком автомобилей, и в этом месте постоянно образуются пробки.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть еще один временный переезд. Срок выполнения - 10 октября. Понимаю все неудобства и недовольство общества, ведь так же ежедневно езжу по этому мосту. Но прошу еще немного потерпеть, и совсем скоро мы решим эту проблему", - написал он.

Глава ОГА добавил, что ремонт полноценного моста продолжается, даже в выходные дни.

Ранее мы писали, что в Киевской области между Андреевкой и Красной Горкой отремонтировали мост через реку Здвиж, взорванный во время боевых действий. Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, сообщил он.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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