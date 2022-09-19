В Киевской области отремонтировали взорванный мост через реку Здвиж между Бородянкой и Житомирской трассой
В Киевской области между Андреевкой и Красной Горкой отремонтировали мост через реку Здвиж, взорванный во время боевых действий.
Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, сообщил он.
Мост находится на пути от Бородянки к Житомирской трассе.
Напомним, в июле, в Бородянке на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин обустроили проезд на месте разрушенного моста через реку Здвиж. Тогда рядом с мостом проложили объездную дорогу.
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