В Киеве стало еще на три рабочих "Макдональдса" больше. Пресс-служба сети ресторанов объявила о том, что открылись для посетителей заведения по адресам:

Боричев спуск, 10-а (ст.метро "Почтовая площадь");

проспект Бажана 8 (ст. метро "Осокорки");

улица Гната Хоткевича, 1-в (ТРК "Проспект")

Таким образом, сейчас в Киеве работает уже 15 ресторанов "Макдональдс".

В первые дни после открытия "Макдональдса" в Киеве наблюдались огромные пробки.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.