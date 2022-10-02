В Киеве не спадает ажиотаж вокруг открытия ресторанов быстрого питания "Макдональдс". Сегодня, 2 октября, очередная километровая очередь на "Мак-драйв" наблюдалась в районе станции метро Дарница.

Автомобили, желающие обслужиться в этой сети, полностью забили правую полосу, мешая движению общественного транспорта.

Как сообщалось, вчера аналогичная картина наблюдалась на Оболони, метро Черниговская и Академгородке.

С 27 сентября в Киеве работает уже 10 заведений McDonald's - по 5 на правом и левом берегах, а с 30 сентября они открыты для посещения.

Адреса заведений: улица Бажана, 3в; улица Гришко, 7; проспект Гагарина, 2а; улица Теодора Драйзера, 4; Вышгородская улица, 33-А; улица Большая Васильковская, 22; проспект Броварской, 27; проспект Академика Палладина, 7-А; проспект Леся Курбаса, 19-А; проспект Оболонский, 26-А.

Также мы публиковали новые цены в киевских ресторанах McDonald's. Они значительно повысились по сравнению с довоенными. Биг Мак обойдется в 92 гривни вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожал на 20 грн и теперь стоит 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.