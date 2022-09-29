В парке "XII месяцев", который находится в поселке Демидов (Киевская область) родился теленок жирафа. Владелец парка Михаил Пинчук в комментарии "Стране" сообщил, что вчера в зоопарке, который долгое время находился в оккупации, случилось пополнение.

"Мы назвали жирафенка Микеле. Так получилось, что у нас семья жирафов носит итальянские имена. Родных братьев Микеле зовут Лаки Лучано и Вито. Скоро у нас закончатся имена мафиозных боссов", - сказал Пинчук.

Все желающие могут приехать в зоопарк и посмотреть на малыша. Также недавно здесь появились на свет зебренок по кличке Маленький Зе и тигрята.

Как писала "Страна", село Демидов и поля вокруг затопили, чтобы российские войска не прошли к Киеву. Жителям подтопленного Демидова под Киевом обещают выплатить денежную компенсацию на каждое домохозяйство.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

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