Директора Одесского зоопарка Игоря Белякова атаковали игривые волки. Произошло это во время записи видео, на котором Беляков рассказывал о важности существования зоопарка в военное время.

Точнее, пытался рассказать, потому что на него постоянно нападали волки. Правда, делали они это исключительно в дружелюбной форме — каждый волк старался лизнуть директора.

Ранее мы писали, как из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна по кличке Чичи. Сотрудники зоопарка уговаривали ее вернуться домой. На видео, опубликованном в местных пабликах, женщина садится прямо на асфальт рядом с беглянкой и о чем-то с ней говорит.

"Страна" сообщала, что многих животных из Харькова эвакуировали. Например, уникальную семью тапиров и львов, которые получили новые имена и приходят в себя в Одессе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

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Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".