На украинско-словацкой границе разыскивают сбежавшего из частного зоопарка в Закарпатье тигра, который перешел границу и попал в Словакию. Животное заметили фотоловушки в лесу на словацкой стороне границы, также о бегстве тигра сообщили закарпатские пограничники.

Об обнаружении тигра в лесу на границе со Словакией первыми сообщила пресс-служба словацкой пограничной полиции.

Природоохранники из Словакии сообщают, что это – тигрёнок, привыкший к присутствию людей. В Словакии животное никто не видел, предполагают, что тигр мог вернуться на территорию Закарпатья, но призывают местных жителей быть осторожными.

Украинские пограничники проинформировали словацкую сторону о том, что из частного зоопарка в Закарпатье сбежал тигр и сейчас он может находиться на территории Словакии. Тигра также запечатлели фотоловушки в лесу.

Как сообщает словацкое издание Pravda.sk, тигр скрылся из частного зоопарка из приграничного села Стричава на Закарпатье. По словам директора нацпарка Полонины Мирослава Бураля, которого цитирует издание, это животное эвакуировали из зоопарка с востока Украины в начале полномасштабной войны в Украине.

"Мы уже знаем, что это за животное, но пока его никто не видел со словацкой стороны, нам ничего не сообщали, возможно, он вернулся. Это несколько месячный детеныш, он содержался в вольере, куда его приходили фотографировать семьи с детьми, поэтому он привык к присутствию людей", – отметил Мирослав Бураль.

Ранее мы писали, как из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна по кличке Чичи. Сейчас сотрудники зоопарка уговаривают ее вернуться домой. На видео, опубликованном в местных пабликах, женщина садится прямо на асфальт рядом с беглянкой и о чем-то с ней говорит.

Также "Страна" публиковала видео, как под Москвой обезьяна напала на двухлетнюю девочку, чья семья приехала из Харькова. У пострадавшей девочки обнаружили порезы и, возможно, переломы.