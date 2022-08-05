Жители села Демидов Киевской области, затопленного 26 февраля в результате подрыва дамбы из-за наступления россиян, получат компенсацию – 20 тысяч гривен на каждое домохозяйство.

Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Алексей Кулеба пишет, что в настоящее время необходимые ремонтные работы на шлюзе завершены. Насосная станция начала откачку воды. Ее уровень уже снизился на 70 сантиметров, потому вода отступает от частных домохозяйств.

По информации Кулебы, в селе Демидов было частично подтоплено около 100 частных домов.

Напомним, глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный заявил, что площадь подтоплений в Демидове так велика, что для того, чтобы вода отступила, нужно время.

Ранее мы писали, что в Демидове затоплены огороды и погреба, а питьевую воду местным жителям возят из Дымера.

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