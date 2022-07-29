Работы на дамбе через реку Ирпень у Демидова завершены, но территория все еще затоплена.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на главу Дымерской территориальной громады Владимира Подкурганного.

26 февраля при наступлении российских войск эту дамбу взорвали, в результате чего в селе Демидов были подтоплены частные дома.

Как сообщил Подкурганный, процесс откачки воды с подтопленной территории продолжается.

"Суть работ сводилась к тому, чтобы прекратить движение воды в сторону жилых массивов, чтобы уровень воды не увеличивался", - сказал он.

По словам Подкурганного, площадь подтоплений так велика, что для того, чтобы вода отступила, нужно время.

Ранее мы писали, что в Демидове под Киевом затоплены огороды и погреба, а питьевую воду местным жителям возят из Дымера.

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Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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