Сегодня, 27 сентября, McDonald's откроет еще 7 ресторанов в Киеве. То есть в Киеве будет работать уже 10 заведений. Пять ресторанов на правом берегу, на левом такое же количество.

В одной из точек, которая находится по адресу проспект Академика Палладина, 7а, рядом со станцией метро "Академгородок", перед открытием ажиотажа не наблюдается.

В ресторане ходит несколько сотрудников. Нет огромных очередей курьеров Glovo как это было 20 сентября в первый день открытия, сообщил корреспондент "Страны".

Столы в ресторане завалены заранее заготовленными боксами для доставки. У входа в "Макдоналдс" всего два клиента, которые ждут заказ.

Напомним, мы рассказывали о том, что во вторник, 20 сентября, в киевских McDonald's, которые открылись впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, наблюдался ажиотаж. Мы публиковали фото и видео первых часов работы ресторанов.

Также в сети ранее появились новые цены киевских McDonald's. Они существенно выше, чем в довоенное время. Так, Биг Мак обойдется в 92 гривен вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожает на 20 грн и будет стоить 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.