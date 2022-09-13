Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's готовится к открытию в Киеве. Журналисты "Страны" увидели, как в McDonald's возле станции метро Льва Толстого сотрудники наводят порядки внутри заведения.

Однако, на наш вопрос, когда будет открытие, сотрудники заведения не стали называть конкретную дату.

"В этом году", - лаконично ответил один из работников McDonald's.

По словам руководителя сети Юлия Бадритдинова, McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности. Рестораны не будут работать во время воздушных тревог.

"Обновление протоколов безопасности включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей" , – сообщила она.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что запуск сети ресторанов быстрого питания произойдет 20 сентября.

Но в представительстве McDonald's опровергли эту информацию.

Также в Киеве объявил о своем открытии ТРЦ "Ретровиль", практически уничтоженный мартовскими обстрелами.

Ранее сообщалось, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране.

По причине войны в Украине McDonald's объявил об уходе с рынка России. Спустя месяц работа ресторанов была продолжена под новым брендом - "Вкусно и точка".

Москвичи не оценили новый ассортимент заведения и рядом с открывшемся вместо McDonald’s рестораном собрались в большие очереди с требованием вернуть в меню БигМак.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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