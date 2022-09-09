Столичные телеграм-каналы пишут, что в Киеве с 20 сентября готовится к открытию McDonald’s на Харьковской, Дарницкой площадях и Осокорках.

Информация эта не официальная, а озвучена пока только рабочими, которые готовят заведения к запуску. Они заявили, что работать рестораны будут пока только на доставку.

Официальных комментариев компании по этому поводу не было.

Напомним, в начале августа стало известно, что McDonald's возобновит работу в Украине, но процесс открытия займет некоторое время.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - говорилось в заявлении компании.

24 февраля McDonald's приостановил работу ресторанов в Украине из-за войны. Тогда сообщалось, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны.