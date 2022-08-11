Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сеть ресторанов McDonald's приняла решение возобновить работу части своих ресторанов в Украине. Начнут открывать с Киева. Потом - на западе Украине. Кулеба уточнил, что процесс открытия ресторанов займёт некоторое время.

Об этом глава МИД Украины написал в своем Facebook.

"Мак возвращается:)

Приветствую решение компании McDonald's возобновить часть ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны.

Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается.

Как вы знаете, мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald's возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение. И благодарен всем, кто присоединился к этой адвокации в США и в Украине.

Дело ведь далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев. Возвращение крупной американской компании - это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны.

Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть обновления Украины", - написал Кулеба.

Сам "Макдональдс" также подтверждает, что возобновит работу в Украине, однако сроки не называет.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - говорится в заявлении компании.

Как писала "Страна", 24 февраля Макдональдс приостанавливал работу ресторанов в Украине из-за продолжающейся войны. Тогда сообщалось, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.