Сеть ресторанов McDonald's может возобновить работу в Украине в августе.

Об этом пишет "Forbes Украина" со ссылкой на источники.

В свою очередь руководитель сети Юлия Бадритдинова сообщила изданию, что сейчас McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности.

По ее словам, рестораны не будут работать во время воздушных тревог.

"Обновление протоколов безопасности включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей" , – сообщила она.

Ранее сообщалось, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране.

По причине войны в Украине McDonald's объявил об уходе с рынка России. Спустя месяц работа ресторанов была продолжена под новым брендом - "Вкусно и точка".

Москвичи не оценили новый ассортимент заведения и рядом с открывшемся вместо McDonald’s рестораном собрались в большие очереди с требованием вернуть в меню БигМак.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.