В McDonald's опровергают информацию о возможном открытии 20-го сентября в Киеве.

Об этом руководитель отдела по связям с общественностью McDonald's Олеся Муджири сообщила УНН.

"У нас пока нет четкой даты открытия по безопасным и логистическим причинам. Все заведения на сегодняшний день находятся на стадии подготовки. Об открытиях мы предупредим заранее, известив прессу", – сказала она.

Сегодня в телеграмм-каналах распространили информацию якобы со ссылкой на сотрудников McDonald's, что популярный американский общепит заработает в Киеве 20 сентября, но только на доставку.

Напомним, в начале августа стало известно, что McDonald's возобновит работу в Украине, но процесс открытия займет некоторое время.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - говорилось в заявлении компании.

24 февраля McDonald's приостановил работу ресторанов в Украине из-за войны. Тогда сообщалось, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны.