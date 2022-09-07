Процессор, камера и яркость. Что нового в долгожданном iPhone 14. Видео
"Страна" подробно разбиралась в том, что еще нового в iPhone 14, который компания Apple продемонстрировала во время традиционной осенней презентации:
- iPhone 14 Pro - самый инновационный. Диагональ экрана - 6,1 и 6,7 дюйма. Пиковая яркость увеличилась до 2000 нит. Новая "чёлка" теперь интерактивная. Всё благодаря анимации Dynamic Island.
- Внутри 14 Pro будет новый чип A16. Это самый быстрый среди всех существующих. У версий 14 и 14 Plus останется прошлогодний - А15 Bionic.
- Благодаря новому процессору камера iPhone 14 Pro сможет проводить 4 (!!!) триллиона операций с фотографией в секунду.
- Сенсор на 12-мегапикселей в камере iPhone 14 Pro заменили на 48 Мп. Фокусное расстояние - 24 миллиметра.
- Каждая камера iPhone 14 имеет 12 Mп. Они будут захватывать до 49% больше света при съёмке в неосвещённых локациях.
- iPhone 14 Plus будет дольше работать в автономном режиме.
- Все модели будут без лотка для SIM-карт, так как Apple усовершенствовала технологию eSIM.
- Так же как и в новых Apple Watch, в новых айфонах есть детектор ДТП Crash Detection.
Как сообщала "Страна", новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов.
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