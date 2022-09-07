"Страна" подробно разбиралась в том, что еще нового в iPhone 14, который компания Apple продемонстрировала во время традиционной осенней презентации:

iPhone 14 Pro - самый инновационный. Диагональ экрана - 6,1 и 6,7 дюйма. Пиковая яркость увеличилась до 2000 нит. Новая "чёлка" теперь интерактивная. Всё благодаря анимации Dynamic Island. Внутри 14 Pro будет новый чип A16. Это самый быстрый среди всех существующих. У версий 14 и 14 Plus останется прошлогодний - А15 Bionic. Благодаря новому процессору камера iPhone 14 Pro сможет проводить 4 (!!!) триллиона операций с фотографией в секунду. Сенсор на 12-мегапикселей в камере iPhone 14 Pro заменили на 48 Мп. Фокусное расстояние - 24 миллиметра. Каждая камера iPhone 14 имеет 12 Mп. Они будут захватывать до 49% больше света при съёмке в неосвещённых локациях. iPhone 14 Plus будет дольше работать в автономном режиме. Все модели будут без лотка для SIM-карт, так как Apple усовершенствовала технологию eSIM. Так же как и в новых Apple Watch, в новых айфонах есть детектор ДТП Crash Detection.

Как сообщала "Страна", новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов.