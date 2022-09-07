Компания Apple во время традиционной осенней презентации показала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые получили диагональ экрана 6,1 и 6,7 дюймов.

В обоих смартфонах - процессор A15, как в iPhone 13 Pro.

Главное внешнее изменение нового айфона - теперь сверху вместо "челки" у него "таблетка", в которую спрятаны все датчики. У нового выреза будет множество новых анимаций для разных действий.

Сенсор основной камеры обновили - он больше с апертурой f/1,5. Фронтальная камера также новая, с автофокусом и быстрее распознаёт пользователя в темноте.

Цены на телефоны стартуют от 799$ за iPhone 14 и 899$ за iPhone 14 Plus.

Все новые айфоны на американском рынке выйдут без физических лотков для сим-карт, только eSim.

Новый телефон будет доступен в пяти цветах.

А еще новые айфоны научатся использовать спутниковый интернет для подачи сигнала SOS, что будет полезно в ситуациях, когда нет сети.

Новые Apple Watch

Также Apple представила часы Watch Series 8 с термометром и системой обнаружения автомобильных аварий.

Они будут включать в себя Always-on дисплей и датчик температуры тела. Специально для женщин появится возможность отслеживания цикла и состояния здоровья.

Два новых датчика в Apple Watch 8 позволят точно фиксировать дорожные происшествия и аварии. Гаджет сможет определять даже тип происшествия и оповещать родственников пользователя через iPhone.

При этом дизайн, интерфейс и основные функции остались от Series 7.

На часы уже можно сделать предзаказ в Украине по цене от 25 до 35 тысяч гривен, в зависимости от модели.

Новые AirPods Pro

Новые яблочные наушники будут стоить стоить 249$. У них будет шумоподавление в два раза лучше, чем у предыдущих моделей, и на 33% лучше батарея, а также появится дырка для ремешка.

Как сообщала "Страна", новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов.