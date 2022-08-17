Вместо русалки - кокошник. Выкупленная Тимати сеть Starbucks в России изменила название и логитип
В рамках продолжающегося в России ребрендинга вместо Starbucks с русалкой на логотипе в РФ будет работать Stars coffee с девушкой в кокошнике на фирменном знаке.
Как пишет российское издание "Москва 24", кофейни под новой вывеской откроются в Москве уже завтра, 18 августа.
Напомним, в конце июля рэпер Тимати заявил, что выкупил активы кофеен Starbucks в России.
"Чудовищных ребрендингов не предвидится", - говорил тогда Тимати.
Ранее мы писали, что американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России в конце мая. Под сокращение попали около 1000 сотрудников кофеен.
Компания Starbucks пришла на российский рынок в 2007 году, на долю российского подразделения приходится менее 1% годового дохода компании.
Также "Страна" сообщала, что бренд общественного питания KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзинга продолжат функционировать в обычном режиме.
Кроме того, мы подробно рассказывали о том, как будут работать в России обновленные рестораны McDonald’s.