Международная чайная компания Ekaterra, производитель бренда Lipton, уходит из России "из-за текущей операционной среды".

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Это означает, что Ekaterra намерена прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года, вскоре после этого прекратятся и продажи", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что завод будет закрыт, а сотрудники уволены.

Ekaterra - один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 года компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII. Сумма сделки составила 4,5 млрд евро.

По информации конкурентов – компании "Орими" (ей принадлежат торговые марки чая Greenfield, Tess и "Принцесса Нури"), – доля уходящей Ekaterra в России составляла 6,3% (из них 5,5% приходилось на Lipton), и ее можно будет заместить.

Напомним, в России хотят национализировать десятки иностранных компаний, которые ушли из страны.

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