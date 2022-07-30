Рэпер Тимати выкупил активы кофеен Starbucks в России
Российский рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, заявил, что выкупил активы кофеен Starbucks в РФ в партнерстве с бизнесменом Антоном Пинским.
Об этом певец написал в Instagram.
По словам рэпера, первые точки откроются уже в августе.
Кроме того, Тимати призвал россиян принять участие в разработке дизайна названия сети кофеен и ее логотипа.
"Чудовищных ребрендингов не предвидится", - сообщил Тимати.
Напомним, в конце мая американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России.
В РФ Starbucks был представлен компанией "Кофе Сирена", теперь это юрлицо будет ликвидировано, а сотрудники сокращены в течение трех месяцев.
У компании в РФ было 130 заведений, где работали около 1000 человек. Компания Starbucks пришла на российский рынок в 2007 году, на долю российского подразделения приходится менее 1% годового дохода компании.
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