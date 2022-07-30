Российский рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, заявил, что выкупил активы кофеен Starbucks в РФ в партнерстве с бизнесменом Антоном Пинским.

Об этом певец написал в Instagram.

По словам рэпера, первые точки откроются уже в августе.

Кроме того, Тимати призвал россиян принять участие в разработке дизайна названия сети кофеен и ее логотипа.

"Чудовищных ребрендингов не предвидится", - сообщил Тимати.

Напомним, в конце мая американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России.

В РФ Starbucks был представлен компанией "Кофе Сирена", теперь это юрлицо будет ликвидировано, а сотрудники сокращены в течение трех месяцев.

У компании в РФ было 130 заведений, где работали около 1000 человек. Компания Starbucks пришла на российский рынок в 2007 году, на долю российского подразделения приходится менее 1% годового дохода компании.

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