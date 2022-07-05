Бренд общественного питания KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом компания Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, планирует в ближайшее время передать права собственности и франшизы местному оператору. После чего она уйдет из России.

Ранее мы также писали, что в России придумали новое название для ресторанов сети быстрого питания McDonald’s, которые в мае объявили об окончательном выходе с российского рынка и начали процесс продажи своего российского бизнеса. Теперь ресторан будет называться "Вкусно и точка".

Также сообщались подробности о меню и обустройстве новой сети ресторанов, которые открываются в России вместо McDonald’s. Сеть быстрого питания полностью возобновит работу до 15 июля. Сеть сохранит меню на 95%: из него исчезнут "Биг тейсти" классический и с сыром и "Макфлури де люкс" со вкусом клубники и шоколада. Вместо "Колы" будут продавать напитки от "Черноголовки". Кофе останется, хотя есть опасения, что его может не хватать из-за проблем с поставками.

А недавно российский Mcdonald's, который выкупили и переименовали в "Вкусно и точка", обвинили в плагиате логотипа. В соцсетях нашли сходство изображения с логотипом португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных.

В то же время в Украине сеть ресторанов McDonald's может возобновить работу уже в августе. Руководитель сети Юлия Бадритдинова сообщила изданию, что сейчас McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности.