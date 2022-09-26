McDonald's открывает в Киеве еще семь ресторанов, то есть, в Киеве будут работать на доставку уже десять заведений, в том числе, и на правом берегу Киева.

Об этом говорится на официальной странице ресторана в Instagram.

В частности, рестораны уже со вторника, 27 сентября, откроются на доставку по таким адресам:

улица Теодора Драйзера, 4;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Большая Васильковская, 22;

проспект Броварской, 27;

проспект Академика Палладина, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонский, 26-А.

Напомним, три ресторана McDonald's в Киеве открылись на прошлой неделе. Первыми заработал McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

В первый день работы ресторанов в них был ажиотаж. При этом сделать заказ в McDonald's сейчас можно только через Glovo. Рестораны работают с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и закрываются во время воздушной тревоги.

Также мы публиковали новые цены в киевских ресторанах McDonald's. Они значительно повысились по сравнению с довоенными.