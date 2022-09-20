Во вторник, 20 сентября в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину открылся McDonald's. Пока заказать еду можно только с доставкой - через сервис Glovo.

Возле одного из трех ресторанов, которые открылись в Киеве, с самого утра наблюдается ажиотаж. Там собрались курьеры, которым через окошко в порядке очереди выдают собранные заказы. Видно, что их очень много.

McDelivery с сегодняшнего дня функционирует в трех ресторанах Киева на Левом берегу: по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

В компании вчера анонсировали, что приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а далее будут постепенно открываться остальные рестораны в столице.

А уже в начале октября этиMcDonald's откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги.

Отметим, вчера в сети появились новые цены киевских McDonald's. Они ожидаемо выше довоенных. Так, Биг Мак обойдется в 92 грн вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожает на 20 грн и будет стоить 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.

Напомним, рестораны McDonald’s в Украине закрылись после вторжения РФ 24 февраля.