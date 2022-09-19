McDonald's заявил, что первые три ресторана в Киеве откроются с 20 сентября. Но работать они будут пока только на доставку.

Об этом в Facebook сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.

Первыми заработает McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а далее будут постепенно открываться остальные рестораны в столице.

Пока получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo.

Но уже в начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги.

Отметим, рестораны McDonald’s в Украине закрылись после вторжения РФ 24 февраля.

Напомним, ранее столичные телеграм-каналы писали, что в Киеве с 20 сентября готовится к открытию McDonald’s на Харьковской, Дарницкой площадях и Осокорках. Однако тогда в McDonald's опровергли открытие.

Также сообщалось, что наши журналисты увидели, как в McDonald's возле станции метро Льва Толстого сотрудники наводят порядки внутри заведения. Мы публиковали фото и видео.