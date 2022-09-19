Завтра в Украине возобновляет работу McDonald's. Опубликованы адреса, график и режим работы ресторанов
McDonald's заявил, что первые три ресторана в Киеве откроются с 20 сентября. Но работать они будут пока только на доставку.
Об этом в Facebook сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.
Первыми заработает McDelivery в ресторанах Киева по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.
Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а далее будут постепенно открываться остальные рестораны в столице.
Пока получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo.
Но уже в начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.
Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги.
Отметим, рестораны McDonald’s в Украине закрылись после вторжения РФ 24 февраля.
Напомним, ранее столичные телеграм-каналы писали, что в Киеве с 20 сентября готовится к открытию McDonald’s на Харьковской, Дарницкой площадях и Осокорках. Однако тогда в McDonald's опровергли открытие.
Также сообщалось, что наши журналисты увидели, как в McDonald's возле станции метро Льва Толстого сотрудники наводят порядки внутри заведения. Мы публиковали фото и видео.