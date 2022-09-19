В киевских ресторанах McDonald's, которые завтра возобновят работу, существенно вырастут цены на основную линейку меню.

Прайс существенно выше, чем в довоенное время.

Так, Биг Мак обойдется в 92 грн вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожает на 20 грн и будет стоить 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.

Чикен макнагетс обойдутся в 71 грн за порцию из 6 шт. На начало 2022 года такую же порцию можно было купить за 52 грн.

Пожалуй, больше всего подорожал сэндвич - Биг Тейсти. Сейчас он стоит 254 грн вместо 140 грн.

Напомним, McDonald's завтра откроет впервые с начала войны три ресторана в Киеве - по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Но работать они будут пока только на доставку.

Отметим, рестораны McDonald’s в Украине закрылись после вторжения РФ 24 февраля.

Напомним, ранее столичные телеграм-каналы писали, что в Киеве с 20 сентября готовится к открытию McDonald’s на Харьковской, Дарницкой площадях и Осокорках. Однако тогда в McDonald's опровергли открытие.

Также журналисты "Страны" увидели, как в McDonald's возле станции метро Льва Толстого сотрудники наводят порядки внутри заведения. Мы публиковали фото и видео.