Во вторник, 20 сентября, в киевских McDonald's, которые открылись впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, наблюдается ажиотаж.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас точки работают только на доставку, сделать заказ можно только через Glovo.

Возле одного из трех ресторанов, которые открылись в Киеве, с самого утра собрались курьеры, которым через окошко в порядке очереди выдают собранные заказы. Видно, что их очень много.

Напомним, вчера McDonald's анонсировал открытие трех ресторанов в Киеве. McDelivery (доставка) с сегодняшнего дня функционирует на Левом берегу: по проспекту Бажана, 3в, на улице Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Также в сети ранее появились новые цены киевских McDonald's. Они существенно выше, чем в довоенное время. Так, Биг Мак обойдется в 92 гривен вместо "довоенных" 69 грн. Чизбургер подорожает на 20 грн и будет стоить 52 грн (на начало 2022 года - стоил 32 грн). Большая кола, которая до войны стоила 30 грн, теперь обойдется в 40 грн.

Также мы рассказывали, как McDonald's готовился к открытию ресторанов в украинской столице.